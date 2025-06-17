İsrail-İran çatışması: Karşılıklı hedef alınan yerler

AA

Orta Doğu ateş çemberi..

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları beşinci gününde de sürüyor..

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesinde birçok bölge hedef alındı..

Hedef alınan bölgeler arasında İran'ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve üst düzey askeri noktalar yer alırken, saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları'nın Genel Komutanı, çok sayıda üst düzey asker ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

Her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı çatışmalarda, 13 Haziran’dan bu yana karşılıklı hedef alınan yerler de şu şekilde sıralandı:

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARINDA HEDEF ALINAN BÖLGELER

13 Haziran

• Tahran (Askeri komuta ve bilim insanları)

• Natanz

• Tebriz (Hava üssü, füze ve hava savunma sistemi)

• İsfahan (Natanz nükleer tesisi)

• Kirmanşah (Füze sistemi)

• Hemedan (Hava savunma sistemi)

• Loristan

• Kum (Fordo nükleer tesisi)

• Huzistan (Hava savunma sistemi)

• Şiraz (Füze sistemi)

14 Haziran

• İsfahan

• Tahran (Petrol deposu)

• Doğu Azerbaycan

• Tebriz

• Batı Azerbaycan

• Hürmüzgan

• Kirmanşah

• Loristan

• Huzistan

• Hürremabad

• Buşehr (Gaz sahası)

15 Haziran

• 00.00–02.50 Tahran

• 08.00–10.00 Batı Tahran (Mehrabad Havalimanı çevresi, Kerec Askeri Havalimanı)

• 10.00–11.00 Kuzey Tahran (Kudüs Meydanı)

• 11.00–12.00 İsfahan (Fabrikalar, kamu binası)

• 12.00–13.00 Şiraz (Savunma Bakanlığı Ek Hizmet Binası)

• 13.00–13.30 Kuzeydoğu Tahran (Dışişleri Bakanlığı Niyevaran Ek Hizmet Binası)

• 14.00–17.00 Tahran (Kamu binaları)

• 16.00–17.00 Meşhed, Tahran (Meşhed Havalimanı, Askeri Terminal)

• 18.30 Tahran (Öğrenci yurdu / Emniyet Müdürlüğü)

• 22.00 Tahran (Devrim Muhafızları Karargahı / Hava savunma sistemi)

16 Haziran

• 01.00 Natanz (Nükleer tesis)

• 10.00 Kirmanşah (Hastane)

• 18.00 Tahran (Devlet televizyonu)

• 21.00 Tahran

17 Haziran

• 08.00 Batı Tebriz

• 09.00 Kaşan

• 13.00 Batı Tahran’da patlama

• 13.30 Doğu Azerbaycan (Sufyan ili 2 nokta vuruldu(

• 13.35 Kazvin ili (HSS’ler çalıştı)

• 14.00 Tahran (Kuzeydoğu Enderzgu mahallesi uçaktan atılan bomba ile vuruldu)

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEMELERİ

14 Haziran

• Tel Aviv

• Ramat Gan

• Gush Dan

• Rishon Lezion

15 Haziran

• 00.30 Hayfa, Tamra (Bina)

• 03.00 Tel Aviv, Hayfa, Tamra (Bina), Rehovot (Weizmann Bilim Enstitüsü)

• 04.30 Bat Yam

• 21.30 Hayfa

• 23.00 Hayfa

16 Haziran

• 00.00 Tel Aviv

• 01.00 Kiryat Gat

• 04.00–05.00 Tel Aviv, Gush Dan, Petah Tikva, Bnei Brak, Hayfa

• 11.00 Tel Aviv

17 Haziran

• 08.45 Herzilya - Balistik füze isabetleri (Tel Aviv yakınındaki Gosh Dan teyit edilemedi)

• 13:10 İsrail basını, İsrail ordusunun İran’ın batısına yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İRAN'IN SALDIRILARDA KULLANDIĞI FÜZELER

Öte yandan İran kaynaklarına göre, İsrail’e misillemelerde 1400 ila 2500 kilometre menzilli hipersonik ve süpersonik ile uzun menzilli füzeler kullanıldı.