İsrail: İran topraklarını vurma kabiliyetine sahip olduğumuzu gösterdik İran toprakları, İsrail ordusu tarafından hedef alındı. ABD basını, saldırının amacını İsrailli yetkilinin sözleriyle aktardı.

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ensonhaber.com

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından Tel Aviv'den misilleme geldi.

Tel Aviv'den yetkililer, Tahran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak İran topraklarına hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

İsfahan ve Tebriz şehirlerinde patlama sesleri duyuldu. ABD basınına konuşan yetkililer, saldırının cuma sabahı İran'daki noktaları hedef aldığını doğruladı.

İsrail'in saldırı amacı

Washington Post'un İsrailli bir yetkiliden aktardığına göre, İsrail'in amacı, İran topraklarına saldırı yapma kabiliyetine sahip olduğunun sinyalini vermekti.

İran İslam Devrim Muhafızları Nükleer Güvenlik Komutanlığı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik girişiminin "nükleer doktrinin revizyonu" ve daha önce açıklanan politikalardan sapmayla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

İran'a 'sınırlı' misilleme

Öte yandan İsrail basını, yaşananlara ilişkin "İsrail'in misilleme saldırısı sınırlıydı." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliği, bir sonraki duyuruya kadar hükümet çalışanlarının ve aile üyelerinin Tel Aviv, Kudüs ve Be'er Sheva bölgelerine seyahatlerini kısıtladı.

Netanyahu: Kararı kendimiz vereceğiz

İran'ın İsrail'e saldırısı, Tel Aviv'in bu ayın başlarında Suriye'deki İran diplomatik yerleşkesine düzenlediği ölümcül saldırıya yanıt olarak gerçekleştirilmişti.

ABD ve müttefikleri, taraflara itidal çağrısında bulunmuştu. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a verecekleri tepkiyi kendilerinin karara bağlayacağını söylemişti.

"Bir nebze olsun tereddüt etmeyeceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail saldırılarından önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'den herhangi bir misilleme gelmesi durumunda İran'ın "buna kararlı ve uygun bir yanıt verme konusundaki doğal hakkını savunmaktan bir nebze olsun tereddüt etmeyeceğini" anlattı.