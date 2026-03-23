İsrail, İran'a yeni bir saldırı başlattı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

24 gün geride kalırken bugün ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama daha yaptı.

Trump açıklamasında, "iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları 5 günlüğüne durdurma talimatı verdiğini de açıkladı.

İRAN, TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

İran Fars Haber Ajansı, bir kaynağa atıfta bulunarak, ABD ile ne doğrudan ne de aracılar vasıtasıyla herhangi bir iletişim kurulmadığını bildirdi.

Kaynak, Trump'ın İran'ın Batı Asya'daki tüm elektrik santrallerini hedef alacağını duyduktan sonra geri adım attığını söyledi.

İranlılar, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini belirtti ve ekledi, "Kararlı bir şekilde devam edeceğiz ve topraklarımızı savunacağız."

İSRAİL DURMUYOR

ABD Başkanı Trump’ın, İran’ın enerji altyapısına saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından İsrail ordusu, Tahran’a yeni bir saldırı başlattığını duyurdu

LÜBNAN'I DA VURUYOR

İsrail uçakları, Lübnan’ın güneyinde ambulans ekiplerinin de bulunduğu bir yola saldırı düzenledi.

İRAN'IN SON SALDIRILARI

Öte yandan İran, geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırılarda önemli bir başarıya attı.

İsrail'in Arad ve Dimona kentlerine fırlatılan füzeler, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delmeyi başarırken kentlerde ciddi hasar oluştu.