İsrail: İran’ın siyasi lideri hedefimiz değil

İHA

İsrail’in sabahın erken saatlerinden itibaren İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, operasyonun arka planına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, saldırıların nihai amacının İran’ı askeri baskı yoluyla nükleer programından tamamen vazgeçmeye zorlamak olduğunu dile getirdi. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” ifadesini kullandı.

OPERASYONUN 4 TEMEL HEDEFİ

İsrail kabinesinin onayıyla yürütülen operasyonun dört ana hedefini sıralayan Hanegbi, bunları şu şekilde özetledi:

İran’ın nükleer altyapısını imha etmek,

Balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek,

İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak,

Uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği koşulları hazırlamak.

"KİNETİK YOLLA MÜMKÜN DEĞİL"

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kapasitesine sahip olup olmadığı sorulan Hanegbi, "Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez" yanıtını verdi. Bunun yerine, tarihte örnekleri görülen diplomatik çözüm modellerine işaret eden Hanegbi, Libya ve Güney Afrika’da olduğu gibi bazı ülkelerin çıkar dengeleri doğrultusunda nükleer silah programlarından vazgeçtiğini hatırlattı.

Hanegbi, bu çerçevede İran’ın da ciddi tavizler vererek fayda sağlayacağı “iyi bir anlaşma” modeliyle nükleerden vazgeçebileceğini ve bu süreci başlatabilecek yegâne ismin eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu söyledi.

"AMERİKA ÖNCEDEN HABERDARDI, KRİZ YOK"

Saldırılar öncesi ABD yönetiminin bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında kriz yaşandığı yönündeki iddiaları ise yalanladı. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” dedi.

İRAN İÇİNDE KARA OPERASYONU SİNYALİ

Hanegbi, şu ana kadar hedef alınan İranlı üst düzey askeri isimlere değinirken, İsrail’in sadece hava ve deniz gücüyle değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğunu ima etti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Hanegbi, sürecin daha da tırmanabileceği sinyalini verdi.

NETANYAHU: "SADECE DAKİKALAR KALDI"

Kabinenin saldırı kararını aldığı geceyi de aktaran Hanegbi, toplantının son derece kısa sürdüğünü belirtti. Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiğini, kimsenin itiraz etmediğini anlattı.