İsrail Kabinesi yine karara varamadı: İran'a saldırı belirsizliğini koruyor

AA

İsrail ile İran arasında gerilim sürerken dikkat çeken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlaması konusunda karar yetkisi vermediğini duyurduğu açıklandı.

6 SAAT SÜRDÜ

Yerel basında çıkan haberlerde, dün akşam toplanan İran'a olası saldırının görüşüldüğü kabine toplantısının yaklaşık 6 saat sürdüğü bildirildi.

Toplantıda Netanyahu ve Gallant'a, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın zamanlamasını tayin etme yetkisi verilmediği kaydedildi.

Ayrıca, İran'a saldırıların yanı sıra İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yeniden başlatılacağı söylenen müzakerelerin de gündeme geldiği aktarıldı.