İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'ndan Gazze çıkışı: Anlaşmanın kabul edilmesiyle kabineden ayrılacağını duyurdu

ANKA

İsrail'in zalim politikalarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok masum sivil yaşamını yitirdi...

Saldırıların devam ettiği Gazze için birkaç gün önce ateşkes konusu gündeme geldi.

Gazze'de her an ateşkesin sağlanması beklenirken İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ben Gvir'den skandal bir açıklama geldi.

Ben Gvir, Gazze anlaşmasının kabul edilmesi durumunda kabineden ayrılacağını duyurdu.

ATEŞKES ANLAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN ÇAĞRI

İsrail'in aşırı sağcı Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netenyahu’nun bugün Katar'daki görüşmelerde Gazze ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını kabul etmesi durumunda kabineden istifa edeceğini açıkladı.

Ben Gvir ayrıca, kendisi gibi aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, “Hamas'a tehlikeli bir teslimiyet olarak” nitelendirdiği ateşkes anlaşmasını engellemek için son bir girişimde kendisine katılmaya çağırdı.

HAMAS'IN TAMAMEN TESLİM OLMASININ BEKLENMESİ GEREKTİĞİ BİLDİRİLDİ

Ben Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Bu hamle, anlaşmanın uygulanmasını engellemek ve Gazze Şeridi'nde 400'den fazla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerinin öldüğü bir yıldan fazla süren kanlı savaşın ardından İsrail'in Hamas'a teslim olmasını önlemek ve ölümlerinin boşa gitmemesini sağlamak için tek şansımız.

Ben-Gvir, dün İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısıyla savaşa neden olan Hamas’ın tamamen teslim olana kadar Gazze'deki askeri harekâtını sürdürmesi gerektiğini belirten Smotrich'in sözlerini tekrarladı.

Smotrich de dün yaptığı açıklamada, anlaşmaya karşı olduğunu söylemiş ancak Netanyahu'nun hükümetinden ayrılma şeklinde bir açıklamada bulunmamıştı.

İsrailli bakanların birçoğunun ise çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören aşamalı ateşkes anlaşmasını desteklemesi bekleniyor.