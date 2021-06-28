Yaşanan olayların ardından İsrail, Karem Şelom Kapısı’nı kapatarak bölgeye yardım ve yakıt girişini durdurmuştu. Kısıtlamaların gevşetilmesi ile 17 adet yakıt yüklü kamyon, Gazze Şeridi’ne girdi.

İsrail’in Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarının ardından, bölgede ilk kez Katar tarafından finanse edilen yakıtların Gazze’ye girişine izin verildi.

Yerleşim bölgesinin tek elektrik santralini beslemek üzere 17 adet yakıt yüklü kamyon, Gazze Şeridi’ne giriş yaptı.

Geçtiğimiz ay 11 gün süren çatışmalarda 256 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail 10 Mayıs’ta Karem Şelom Kapısı’nı kapatma kararı almıştı.

Gazze Şeridi’nde bulunan elektrik santrali için gerekli olan yakıtın girişi engellenmişti.

Bunun yanı sıra bölgeye gönderilmek istenen Katar yardımları da engellenmişti.

YAKIT GİRİŞİ COGAT’A BAĞLI OLACAK

İsrail'in Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü (COGAT), geçtiğimiz hafta bazı kısıtlamaların gevşetildiğini duyurmuş, Katar tarafından finanse edilen yakıtın girişinin devam etmesinin COGAT'a bağlı olacağını açıklamıştı.

Katar hükümeti, 2018 yılından bu yana Gazze'ye yakıt yardımı ve yoksul ailelere ödenek sağlamak için parasal destekte bulunuyordu.

İsrail, Katar yakıtının Gazze Şeridi’ne girmesine izin verdi VİDEO

