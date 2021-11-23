Filistinlilerin binalarını yıkmayı sürdüren İsrail, iki yapıyı daha hedef aldı.

İsrail güçleri, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te yıkım politikasına devam ediyor.

Sabah saatlerinde İsrail'e bağlı belediye ekipleri ve buldozerler, İsrail güçlerinin eşliğinde Kudüs'ün Vadi el-Hummus bölgesine baskın düzenledi.

FİLİSTİNLİLERİN BİNALARI YIKILDI

Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice, İsrail güçlerinin üç ve dört katlı iki binayı "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığını aktardı.

Bölgedeki yerleşim projelerini izleyen sivil toplum örgütleri, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin, Doğu Kudüs ve kontrol ettiği bölgelerdeki Filistinlilerin inşa ettiği evlere yapı ruhsatı ve iskan verilmesini zorlaştığına dikkati çekiyor.

İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait iki binayı yıktı ViDEO

İSRAİL'İN YIKTIĞI BİNA SAYISI

Birleşmiş Milletler İnsani işler Koordinasyon Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesi ve Doğu Kudüs'te bu yılın başından 18 Ekim'e kadar Filistinlilere ait 698 binayı yıktı.