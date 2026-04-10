İsrail–Lübnan müzakereleri salı günü Washington’da başlıyor

ABD ile İran arasında iki hafta süreyle uygulamaya alınan ateşkes sonrası İsrail'in Lübnan'ı vurması gerilimi yeniden tırmandırdı.

İran tarafı Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu söylerken, İsrail ve ABD tarafı ise Lübnan'ın dahil olmadığını belirtiyor.

İran ise müzakerelerin devam edebilmesi için Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesi gerektiğini, aksi takdirde müzakerelere devam edilmeyeceğini belirtti.

DOĞRUDAN MÜZAKERELER BAŞLIYOR İDDİASI

The Times of Israel’in ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, görüşmelere üç ülkenin Washington büyükelçileri katılacak. Buna göre ABD’yi Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail’i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan’ı ise Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad temsil edecek.

Haberde ayrıca, söz konusu üç diplomat ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mike Needham arasında bugün müzakerelere ilişkin bir telefon görüşmesi yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Taraflardan, salı günü yapılması beklenen doğrudan müzakere turuna ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında “mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması” talimatı verdiğini duyurmuştu.