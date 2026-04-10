Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte yaşananlar

Dünyanın takip ettiği bölge...

ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı ’ndaki gemi trafiği düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Gemi takip verilerine göre son 24 saatte boğazdan geçen gemilerin büyük çoğunluğunun İran bağlantılı olduğu tespit edildi.

Denizcilik kaynakları, diğer ülkelere ait gemilerin ise bölgedeki belirsizlik nedeniyle seferlerini ertelemeyi tercih ettiğini belirtiyor.

TANKER HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre son 24 saat içinde İran sularından üç tanker ayrıldı. Bunlar arasında yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip bir süper tanker, bir yakıt ikmal tankeri ve daha küçük ölçekli bir petrol gemisi bulunuyor.

Söz konusu hareketlilik, enerji piyasalarının yakından izlediği Hürmüz Boğazı’nda İran’ın aktif rolünü sürdürdüğüne işaret ediyor.

KURU YÜK GEMİLERİ DE SEYRE ÇIKTI

Aynı dönemde dört kuru yük gemisinin de boğazdan geçtiği kaydedildi.

Bu gemilerden birinin İran’dan yüklediği demir cevherini Çin’e taşımak üzere yola çıktığı belirtildi.

Uzmanlar, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese rağmen bölgedeki güvenlik risklerinin tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor.

Bu nedenle uluslararası deniz taşımacılığı yapan birçok şirketin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda temkinli davrandığı ifade ediliyor.

ENERJİ PİYASASININ BELİRLEYİCİ BÖLGESİ

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle buradaki hareketlilik, enerji fiyatları ve küresel ticaret açısından belirleyici olmaya devam ediyor.