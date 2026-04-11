İsrail Lübnan'a yeni bir hava saldırısı düzenledi: 10 ölü

ABD ile İran arasında yeni bir süreç başladı.

İki ülke arasında toplam iki hafta sürecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılırken imzaların atıldığı gün İsrail, Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı.

İsrail, ABD ve İran'ın müzakereler için Pakistan'da bulunduğu sırada Lübnan'a yeni bir saldırı gerçekleştirildi.

NEBATİYE HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye bölgesini hedef aldı.

İsrail'in Nebatiye bölgesindeki Kfar Sir kasabasına düzenlediği hava saldırısında biri sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

TOPLAM 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zefta kasabasına yönelik saldırıda ise 1 Lübnan Sivil Savunma mensubu da dahil 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Toul kasabasına düzenlediği üçüncü saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İRAN, LÜBNAN'IN ATEŞKESE DAHİL OLMASINI İSTİYOR

Pakistan'da gerçekleştirilen görüşmelerde İran için en büyük ön şartlardan biri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulması.

İran devlet televizyonu, İran heyetinin Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e kırmızı çizgilerini ilettiğini ve bunların Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması, savaş tazminatlarının ödenmesi ve ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması olduğunu aktardı.