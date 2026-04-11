İran, ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği iddialarını yalanladı

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeler sürerken ABD basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Söz konusu haberde, Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği öne sürüldü.

İran basınına göre, askeri yetkili, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yaptı.

İRAN İDDİALARI YALANLADI

Açıklamada, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İRAN'DAN "HEDEF ALIRIZ" UYARISI

Öte yandan İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim de İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ABD destroyerinin “30 dakika içinde” hedef alınacağını ve bunun müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini ilgili taraflara iletmesinin ardından söz konusu geminin geri döndüğü bilgisine yer verdi.

ABD GEMİSİNİN HÜRMÜZ'Ü GEÇTİĞİ İDDİASI

"Axios" haber sitesi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazmıştı. Söz konusu geçişin, İran ile koordineli yapılmadığı belirtilmişti.