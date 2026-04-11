Uganda Savunma Bakanı Kainerugaba, Türkiye'yi tehdit etti

Türkiye'yi aklı sıra tehdit etti...

Dünyanın gözü İslamabad'da gerçekleşen ABD-İran müzakerelerine çevrilirken kamuoyunda geniş yankı bulan yeni bir gelişme yaşandı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni bir tartışmaya neden oldu.

Kainerugaba, mesajında Türkiye'ye yönelik ağır tehditlerde bulundu.

1 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ

Ugandalı general, olası bir diyalog süreci için Türkiye’den mali bir talepte bulunarak "Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E OLAN DESTEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail’e olan desteğini dini motivasyonlarla açıklayan Kainerugaba, Uganda ordusunun "Kutsal Toprakları" korumak için göreve hazır olduğunu belirtti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız." ifadelerini kullandı.

"BİZE KARŞI HAYATTA KALMA ŞANSLARI YOK"

Açıklamasında ayrıca küstah sözlerle Türkiye'den en güzel kadınları istediğini söyleyen Kainerugaba, "Türkiye ile çatışma istemiyorum.

Bize karşı hayatta kalma şansları yok.

Karılarımı teslim etsinler." sözlerine yer verdi.

30 GÜN SÜRE VERDİ

Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesme tehdidinde bulunan General, "Asıl sorun Türkiye. Onların kendilerini toparlamasını bekledik.

Sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız." şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Öte yandan Muhoozi Kainerugaba'nın açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcı, Kainerugaba'nın sözlerine tepki göstererek yetkili kurumlara hamle yapma çağrısında bulundu.