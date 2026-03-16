İsrail, Lübnan’da silah deposunu vurdu: 2 ölü

İsrail durmuyor...

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar günler sonra Lübnan'a sıçradı.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

BİRÇOK İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

SİLAH DEPOSU HEDEF ALINDI

İsrail, Lübnan’da saldırılarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "IDF birlikleri, örgüte ait silah deposu hedef aldı." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

91. Tugay’ın operasyonel faaliyetleri sırasında, İsrail Hava Kuvvetleri, hafta sonunda Hizbullah militanlarının faaliyet gösterdiği bir örgüt yapısını hedef aldı. Dün, birlikler yapının bulunduğu alanı taradı ve burada çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti; bunlar arasında onlarca roket, patlayıcı düzeneği ve çeşitli silahlar yer alıyordu.



Ayrıca, IDF, güçlere doğru ilerleyen iki silahlı Hizbullah militanını etkisiz hale getirdi. IDF, İran rejiminin himayesinde hareket etmeye başlayan Hizbullah’a karşı kararlılıkla mücadeleye devam edecek ve İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyecek.