İsrail, Lübnan'daki BM üssünü vurdu: 2 yaralı

İHA

Orta Doğu topraklarında gerilim sürüyor.

İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor.

Lübnan'ı büyük yıkıma uğratan İsrail ordusu, BM Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) bir kez daha hedef aldı.

2 ASKER YARALANDI

İngiliz Reuters haber ajansının BM kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; İsrail güçleri, sabah saatlerinde Güney Lübnan'daki Naqoura şehrinde bulunan UNIFIL üssündeki gözlem noktasına ateş açtı.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

"GÖZLEM KULELERİ VURULDU"

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise İsrail'in üssün ana girişini top mermisiyle hedef aldığı ve hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail'e ait bir Merkava tankının UNIFIL gözlem kulelerinden birini vurduğu, saldırıda Sri Lanka birliğinden askerlerin yaralandığı belirtildi.

İLK SALDIRI DÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, İsrail ordusu Naqoura'da bulunan UNIFIL üssüne ilk olarak dün saldırı gerçekleştirmiş, kulelerden birinin tank ateşiyle vurulması sonucu 2 asker yaralanmıştı.