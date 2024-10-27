İsrail Lübnan’ın güneyine saldırdı: 6 ölü

İHA

İsrail, katliamlarını sürdürüyor.

Lübnan ve Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail güçlerinin güneydeki Marjayoun bölgesine dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDUK"

Ajans ayrıca, İsrail ordusunun Dahiyeh’deki Burj al-Barajneh, Haret Hreik ve al-Hadath mahallelerini vurduğunu aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Beyrut'ta gece boyunca Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen birkaç silah üretim ve bakım tesisi ile bir silah deposunu vurduğu belirtildi.