İsrail Maliye Bakanı: Gazze'yi işgal edip yeni yerleşimler kuracağız

AA & Ensonhaber

İsraillilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalini kutladıkları provokatif bayrak yürüyüşüne katılan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ağlama Duvarı'nda aşırı sağcı İsraillilere seslendi.

Smotrich, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırıma varan saldırıları övdü.

"GAZZE'Yİ İŞGAL EDECEĞİZ"

"İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail'in topraklarını geri alacağız" diyen Smotrich, Gazze'yi işgal edeceklerini ve Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşimler kuracaklarını söyledi.

Smotrich, daha önce de Gazze Şeridi'ni tamamen kalıcı bir şekilde işgal edeceklerini söylemişti.