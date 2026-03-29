İsrail Meclisinde panik: Milletvekilleri İran'ın füzelerinden korunmak için sığınaklara gitti

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı savaşta bir ay geride kalırken, misillemeler devam ediyor.

ABD'nin bölgedeki askeri üslerine ve İsrail'e saldırılar gerçekleştiren İran, çok kritik alanları da hedef alıyor.

İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle çok sık 'Sığınaklara geçin' çağrılarının yaşandığı İsrail'de ise hayat durma noktasına geldi.

İran'ın son saldırısı, İsrail Meclisi'ni durdurdu..

SİRENLER ÇALDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Meclisinin bulunduğu Batı Kudüs'te uyarı sirenleri çalınca oturuma ara verildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLDİ

Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulunda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.

MİLLETVEKİLLERİ SIĞINAKLARA GİTTİ

İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti.

İsrail milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.