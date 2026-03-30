Yemen'de sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Yerinden Edilmiş Kişi Kamplarının Yönetiminden Sorumlu Yürütme Birimi tarafından Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentini vuran sel felaketine ilişkin bilgi verildi.

24 Mart Cuma gününden bu yana etkili olan selde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği, can kayıplarının 9'unun El-Meha ilçesinde, 6'sının ise Mevza ilçesinde yaşandığı belirtildi.

Muha ilçesinde 9 kişinin kaybolduğu, selden 5 bin 883 ailenin zarar gördüğü kaydedildi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Zararların konutların kısmen ya da tamamen yıkılmasının yanı sıra ev eşyaları, gıda maddeleri ve hayvan kayıplarını da kapsadığı aktarılan açıklamada zarar gören çadırların ve barınakların onarılması veya yenilenmesi, ayrıca etkilenen ailelere battaniye, yatak, branda ve yağmurdan korunma ekipmanları gibi acil malzemelerin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Sel nedeniyle gıda stoklarını kaybeden ailelere acil gıda yardımı ulaştırılması ve kanalizasyon şebekelerindeki taşma ve tıkanıklıkların giderilmesi için su ve sanitasyon alanında derhal müdahale edilmesi, kapalı yolların açılması ve su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde yağmur sularının tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.