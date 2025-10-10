İsrail medyası Netanyahu’yu sert eleştirdi: Çöküşün eşiğindeyiz

İsrail basını, rehinelerin iadesi ve ateşkes anlaşmasını insani bir kazanım olarak değerlendirirken, ülkenin stratejik, diplomatik ve siyasi açıdan ciddi bir darbe aldığına dikkat çekti.

"HAMAS, İSRAİL'İ EKONOMİK VE DİPLOMATİK BASKILARLA ZAYIFLATTI"

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail’in son haftalarda askeri alanda değil, siyasi ve stratejik anlamda tam bir çöküşün eşiğine geldiğini vurgulayarak, "Hamas, İsrail'i ekonomik ve diplomatik baskılarla zayıflattı; ihracat ve ithalat ciddi şekilde etkilenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth'a göre İsrail'in "askeri baskı ile taviz alırız" varsayımı son iki yılda kendini doğrulamadı.

Aksine uluslararası baskı, askeri eylemlerle birleşince İsrail'i çöküşten tam bir dağılma noktasına sürükledi. Ateşkes anlaşması, kritik bir zamanda devreye girdi.

İsrail'in çöküşten kurtarılmasında can simidi olarak görülen ateşkesin ise bu sefer hükümetteki anlaşmazlıklar nedeniyle çökeceği bildiriliyor.

MAARİV: İSRAİL HÜKÜMETİ PRESTİJ KAYBIYLA KARŞI KARŞIYA

Maariv'e göre anlaşmanın özü net: Tüm rehine ve cenazelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in belirlenen hatlara çekilmesi ve ateşkesin başlaması.

Ancak uygulama son derece hassas. Herhangi bir hata, sahada güvenin tamamen çökmesine ve anlaşmanın başarısız olmasına yol açabilir.

Maariv'e göre Hamas, anlaşmayı kendi politik başarısı olarak sunarken, İsrail hükümeti hem iç siyasette hem de uluslararası arenada prestij kaybıyla karşı karşıya.

İsrail basını, anlaşmanın uygulanması için gerekli disiplin ve koordinasyonun sağlanmasının, hükümetin başarısı kadar kırılgan olduğunu vurguluyor.

TİMES OF ISRAEL: AĞLANACAK ÇOK ŞEY VAR

Times of Israel, hükümetin anlaşmaya tepkisinin parçalı ve çekingen olduğunu aktardı. Aşırı sağcı partiler, anlaşmanın önünde olası engel olarak görülüyor.

Milletvekili Simcha Rothman, "Şimdi tüm rehine ve esirlerin hızla serbest bırakılacağı ümidiyle gülme ve dans etme zamanı; ancak ağlanacak çok şey de var" diyerek hükümetin gecikmiş ve eksik adımlarını eleştirdi.

Rothman'a göre anlaşmanın uygulanması ve İsrail'in güvenlik önlemlerini sürdürebilmesi kritik öneme sahip.

HAARETZ: NETANYAHU'LAR TATİL PEŞİNDE

Haaretz, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın, Gazze rehine müzakereleri sürerken planladıkları tatili iptal etmek zorunda kaldığını aktardı.

48 rehinenin hâlâ Gazze'de bulunduğu bir ortamda tatil planının "absürt ve skandal" olduğu vurgulandı.

Gil Dickmann, Haaretz'e yaptığı açıklamada, "Başbakanın tatili düşünmesi akıl almaz. Rehineler Gazze'de, askerler sahada hayatlarını riske atıyor ve rezervistler günlerdir mücadele ediyor. Bu, savaşın normal bir etkinlikmiş gibi algılanmasıdır. Netanyahu tatil istiyorsa önce savaşı bitirmeli, tüm rehine ve esirleri geri getirmeli" dedi.

Hükümetin bu duyarsızlığı ve liderliğin sorumsuzluğu, İsrail kamuoyunda ciddi eleştiriler oluşturdu.