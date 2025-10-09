İsrail basını: Gazze ateşkesinde Türkiye kilit rol oynadı

İsrail medyası, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin etkili rolüne dikkat çekti.

The Times of Israel gazetesi, Arap diplomatlara dayandırdığı haberinde Türkiye, Katar ve Mısır’ın, esirlerin serbest bırakılmasının ardından İsrail’in saldırılarını yeniden başlatmayacağı konusunda Hamas’ı ikna etmek için diplomatik girişimlerde bulunduğunu aktardı.

Haberde, Türkiye’nin bu süreçteki müdahalesinin belirleyici nitelikte olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE VE KATAR'IN TAAHHÜTLERİ HAMAS'I ETKİLEDİ

Bunun yanında İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de telefonla arayarak Katarlı yetkililerden özür dilemesinin, ülkenin Hamas nazarında kaybolan itibarını yeniden kazanmasını sağladığı kaydedildi.

Bu faktörlerin Hamas'ı etkilediği ve verilen taahhütlere güvenmesini sağladığı aktarıldı.

TÜRKİYE, İSRAİL'İ EN SERT ELEŞTİREN ÜLKE

Jerusalem Post gazetesi de Mısır'daki ateşkes müzakerelerine katılan Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını en sert şekilde eleştirenlerden biri olduğuna ve bunu soykırım olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.

Gazete, "Türkiye İsrail ile tüm ticareti durdurdu, İsrail hükümetine karşı uluslararası önlemler alınması çağrısında bulundu ve iki devletli çözüm talep etti" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Trump da Hamas da Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını açıklamıştı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI İLE İLGİLİ BİLİNENLER

İsrail ve Hamas bugün Mısır'da Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına imzayı attı.

Bilgiyi, Mısır'ın El Kahire haber ajansı aktardı. İsrail Ordu Radyosu, "Gazze'de operasyonlar" durdu açıklamasını yaptı.

Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına bugün de devam etti.

İsrail başbakanlık yetkilisi, "Gazze'de ateşkes, anlaşma bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek" dedi.

KUSHNER BU GECE İSRAİL'DE

Öte yandan İsrail basını, ABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in bu gece İsrail'e gitti.

Anlaşma, müzakerelerin dördüncü gününde düzenlenen törende imzalandı. Rehinelerin cumartesi gününden itibaren serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Katar'ın El Arabi TV kanalına verdiği demeçte, pazar gününden itibaren her gün 400 yardım kamyonunun Gazze'ye gireceğini söyledi.