Donald Trump: Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, Gazze’nin yeniden inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Gazze’de ateşkesin sorunsuz şekilde ilerlediğini belirterek, “Kimse zorla yerinden edilmeyecek. Böyle bir planımız yok, bu herkesin desteklediği bir barış planı.” ifadesini kullandı.

TRUMP PAZAR GÜNÜN YOLA ÇIKACAK

Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına göre esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını belirterek, "Bence harika olacak. Muhtemelen ben de o gün orada olacağım. Pazar günü yola çıkmayı planlıyoruz. İsrail'de ve gördüğüm birçok ülkede herkes kutlama yapıyor." ifadesini kullandı.

"Orta Doğu'da barış, herkes bunun için bir araya geldi." diyen Trump, bu anlaşma ile bölgede barışın sağlanacağına inandığını vurguladı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ?

İki devletli çözüm konusunda hangi koşulların gerekli olduğu ve bunun mümkün olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Trump, bu konuya "zamanı geldiğinde" bakabileceklerini, öncelikle o aşamaya gelmeleri gerektiğini belirtti.

STUBB'DAN TRUMP'A TEBRİK

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Gazze'de ateşkes anlaşması sürecindeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Stubb, "Son 24 saatte Gazze'de gördüklerimizden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Bu gerçekten tarihi bir anlaşma." diye konuştu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SORUSU

Diğer yandan Trump, kendisine Nobel Barış Ödülü'nün verilip verilmeyeceği ile ilgili sorulara da yanıt verirken, bugüne kadar 7 savaşı sona erdirdiği ve İsrail ile Hamas arasındaki "savaşı" da bitirdiği değerlendirmesini yaptı.

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savundu.

"İSPANYA NATO'DAN ÇIKARILMALI"

Başkan Trump, NATO üyesi ülkeler içinde İspanya hariç diğer tüm ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ancak İspanya'nın bu konuda "ayak dirediğini" savundu.

Trump, Madrid yönetimini eleştirdiği açıklamasında, "Belki de onları NATO'dan çıkarmalısınız." ifadesini kullandı.