İsrail: Mısır'daki esir takası müzakerelerinde 48 saat kritik

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail ve Hamas'tan heyetler arasındaki dolaylı müzakereler, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılıyor.

"KRİTİK BİR 48 SAATLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği" öne sürüldü.

GAZZE'DE ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Hamas ve İsrail heyetleri, esir takasını görüşmek üzere Şarm eş-Şeyh'te dolaylı müzakerelere başlamıştı.