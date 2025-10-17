İsrail, öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çalmakla suçlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Hükümeti Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail ordusunun Filistinlilerin naaşlarından organ çalmasını “vahşi bir suç” olarak nitelendirdi. Sevabite, olayın araştırılması için uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

"BAZI CENAZELERİN GÖZLERİ VE DİĞER ORGANLARI EKSİK"

Sevabite, İsrail’in son 3 gün içinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla 120 cenaze teslim ettiğini belirterek, cesetlerin çoğunun içler acısı durumda geldiğini ifade etti:

Bazı cenazeler gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi. Diğerlerinin bedenlerinde boğma izleri ve boyunlarında ipler var. Pek çok Filistinlinin gözleri, korneaları ve diğer organları eksikti.

İsrail’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE TAKAS ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Anlaşma, 10 Ekim’de yürürlüğe girdi ve İsrail ordusunun “sarı hat”ta çekilmesiyle ateşkes saat 12.00 itibarıyla başladı.

Hamas, anlaşma kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken, karşılığında 1968 Filistinli esirin serbest kaldığını açıkladı. Bu esirlerin 1718’i Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde alıkonulmuş, kalanlar ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.