İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalmakla suçlandı İsrail'i Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayan Gazze'deki hükümet, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinliler ait yaklaşık 80 naaşı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim etmiş, kimliği belirlenemeyen naaşlar Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığı'na defnedilmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada filistinlilere ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Naaşlar incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir" ifadesine yer verildi.

Soruşturma açılması istendi

"İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliya'da bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in onlarca cesedi daha elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.

İsrail'in işlemiş olduğu bu gibi vahşi suçlara yönelik Kızılhaç Örgütü gibi Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sessiz kalmalarına da tepki gösterildi.