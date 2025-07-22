İsrail ordusu ateşkesi ihlal etti: Lübnan'ın güneyinde hafriyat faaliyeti

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun yeni hedefi Lübnan oldu.

Yaşanan gelişmede, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, ateşkes anlaşmasını ihlal edip Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesinin kırsalına sızarak arazi üzerinde hafriyat faaliyetleri yürüttü.

"İSRAİL ASKERLERİ ARAÇLARININ IŞIKLARINI KAPATTI"

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Aytrun beldesi kırsalına yeni oluşturulan bir mevziden sızdı.

Bir dozer ile iki askeri aracın eşlik ettiği İsrail askerleri bölgede hafriyat faaliyetleri yürüttü.

Bölgeye Birleşmiş Milletler Güney Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) devriyesinin geldiği belirtilen haberde, "bu esnada İsrail askeri araçlarının ışıklarını kapattığı" ifade edildi.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE ALÇAK İRTİFADA UÇUŞ YAPILDI

Öte yandan, İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesi kırsalında henüz niteliği bilinmeyen bir patlama gerçekleştirdi.

İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA) da Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelerde alçak irtifada uçuş yaptı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.