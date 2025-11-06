İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

- İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Yamun kasabasında bir Filistinli genci vurdu ve gözaltına aldı.
- Filistinli gençlerin taşlı karşılık verdiği olayda yaralı genç, ambulans ekiplerinin erişimi engellenerek bilinmeyen bir yere götürüldü.
- Dijital platformlar, askerlerin yaralıya müdahaleyi engellediğini gösteren görüntüler yayımladı.
Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, İsrail güçlerinin, Cenin'in batısındaki Yamun kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçlerine Filistinli gençlerin taş atarak karşılık verdiği ve olaylar sırasında bir gencin İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.
YARALI GENCE AMBULANS ENGELİ: AKIBETİ BELİRSİZ
İsrail güçlerinin, ambulans ekiplerinin yaralı gence ulaşmasını engellediği ifade edilen haberde, yaralı gencin gözaltına alınarak bilinmeyen yere götürüldüğü ve akıbetinin bilinmediği aktarıldı.
Haberde, dijital platformlarında İsrail askerlerinin yaralı gencin bulunduğu yerin yakınlarına konuşlandırıldığını ve ona ambulans ekiplerinin ulaşmasının engellendiğini gösteren görüntülere de yer verildi.