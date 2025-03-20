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İsrail ordusu duyurdu: Yemen'den atılan balistik füze düşürüldü

İsrail ordusu duyurdu: Yemen'den atılan balistik füze düşürüldü İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen’den atılan balistik füzenin İsrail’e ulaşmadan düşürüldüğü belirtilerek, ülkenin orta kesimlerinde ise sirenlerin devreye girdiği ifade edildi.