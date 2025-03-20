İsrail ordusu duyurdu: Yemen'den atılan balistik füze düşürüldü
AA

İsrail ordusundan açıklama geldi..

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan balistik füzenin İsrail’e ulaşmadan düşürüldüğü bildirildi.

SİRENLER DEVREYE GİRDİ

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşürdüğü balistik füze nedeniyle başta işgal altındaki Kudüs kenti olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail basını, Yemen’den atılan füze sebebiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını aktardı.

NE OLMUŞTU

Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yeniden başlatılan saldırıların durmaması halinde İsrail'e saldırıları artırma tehdidinde bulunmuştu.

Husiler, en son 18 Mart’ta İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editor