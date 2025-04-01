İsrail ordusu Filistinli gazeteci ve ailesini katletti

AA

İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları tüm korkunçluğuyla sürüyor.

Ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak ihlal eden ve Müslümanların kutsal günlerinden olan Ramazan Bayramı'nda saldırılarını artıran katliamcı ordu, Gazze'de yine kan döktü...

Yaşlı, çocuk, kadın demeden silahın namlusunu tüm masumlara çeviren İsrailli askerler, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil'in evini hedef aldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda Filistinli gazeteci Berdevil, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 209'a yükseldi.

SALDIRILAR ARTIYOR

Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze kentine daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli çocuk da hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kenti ile Cibaliya'nın doğusuna yoğun saldırılar düzenledi.

"209 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 209 olduğu belirtildi.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

İsrail saldırısında Aksa Radyosu çalışanı gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil’in hayatını kaybettiği belirtilerek saldırının kınandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, dünya çapındaki insan hakları kuruluşları ve basın örgütlerine, Gazze’deki gazetecilere yönelik sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

ABD'YA SOYKIRIMI DURDURUN ÇAĞRISI

İsrail, ABD yönetimi ve soykırım suçuna katılan ülkelerin bu vahşi suçun işlenmesinden tamamen sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası toplum ve uluslararası örgütlere "Gazze'deki soykırımı durdurmak, gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.