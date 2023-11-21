İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı noktalardan çekildi Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki varlığını sürdüren İsrail ordusuna ait araçların bazı noktalarından geri çekildiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde insani ateşkese yönelik açıklamaların arttığı zamanda bazı noktalardan geri çekildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nin batısı ile Zeytun Mahallesi'nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesi'ne ulaştığını belirtti.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise görgü tanıkları İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.

Çatışmalara insani ara verilmesi gündemde

İsrail birliklerinin Gazze kentindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kuzeyde konuşlu olduğu alanlardaki varlığını koruması, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine yönelik açıklamaların yoğunlaştığı bir zamana denk geldi.

İsrail güçlerinin çekildiği noktalar ise 27 Ekim'de Gazze Şeridi’ne başlattığı kara saldırıları sırasında konuşlandığı alanlar olarak öne çıkıyor.

Siyasi kaynaklar, Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesinin 'her zamankinden daha yakın' olduğunu söylüyor.

Güvenlik nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki söz konusu anlaşmanın birkaç gün çatışmalara ara verilmesi ile Hamas'ın elinde tuttuğu 50 İsrailliye karşılık İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını kapsadığını ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir kaynak, söz konusu anlaşmanın bitmek üzere olduğunu ve Katar'ın anlaşmaya ilişkin ayrıntıları açıklamasının beklendiğini söylemişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir kaynak da mevcut anlaşmanın 'Hamas'ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılmasını kapsadığını ve ateşkesin uzatılması karşılığında da kalan 100'ünün serbest bırakılacağını' öne sürmüştü.

İsrail basınına göre söz konusu anlaşma İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'ne gıda, insanı yardım ve yakıt girişini de kapsıyor.