Bursa'da lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarpıp takla attı: Sürücü yaralandı

DHA
Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde Bozüyük’ten İnegöl yönüne giden Şaban A. yönetimindeki otomobilin ön lastiği patladı.
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarpıp takla attı.
Ters dönen otomobilin sürücüsü Şaban A., yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şaban A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu iyi
Tedaviye alınan Şaban A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış