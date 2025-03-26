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Haber Merkezi

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze topraklarında süren saldırıların sonlanması için bir umut olmuştu.

Ancak bu umutlar, ABD ve İsrail'in ateşkesi ihlal ederek tekrar Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemesiyle söndü....

Kara ve hava saldırılarıyla masumları hedef alan İsrail; çocuk, yaşlı, kadın erkek demeden binlerce insanı katletti.

RAMAZAN AYI BOYUNCA KATLİAM SÜRDÜ

Müslümanlar için kutsal bir ay olan Ramazan ayı boyunca saldırılarını sürdüren İsrail, güvenli bölgelerde hayatını sürdürmeye çalışan Filistinlilere de zulmetti.

Yardım tırlarının engellenmesiyle kıtlık ve soğukla savaşan Filistinlilerin çoğu, olumsuz yaşam koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi.



"ÇOCUKLARIMIZA BAYRAMLIK YERİNE KEFEN GİYDİRİYORUZ"

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken, İsrail ordusunun kanlı saldırıları da arttı.

Özellikle çocuk ve kadınların sığındığı bölgeleri hedef alan İsrail saldırılarında birçok aile çocuklarını kaybetti.

Çocuğunun cesedini kollarında taşıyan bir Filistinli, "Çocuklarımıza bayramlık yerine kefen giydiriyoruz." sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getirdi.