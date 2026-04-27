Beyaz Saray: Trump'ın ulusal güvenlik ekibi İran'ın teklifini görüştü

ABD'de gündem yoğun...

Başkan Donald Trump'a yönelik saldırı girişiminin yankıları sürerken İran ile savaşta henüz sonuca bağlanmış değil.

Basın mensuplarının karşısına geçen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levavitt, önemli açıklamalarda bulundu.

TRUMP, GÜVENLİK EKİBİ İLE İRAN'I KONUŞTU

Leavitt, bugün Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplayarak İran'la ilgili güncel durumu ele aldığını duyurdu.

Sözcü, toplantıda konuşulanlar ve görüşmeden çıkacak olası sonuçlar konusunda ilk açıklamanın Trump'tan geleceğini söyledi.

İRAN'DAN GELEN TEKLİF

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın "Önce Hürmüz Boğazı konusunu halledelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım." şeklinde bir öneride bulunduğu iddiasına da yanıt verdi.

Levaitt, Trump'ın kırmızı çizgiler konusunda son derece şeffaf olduğunu belirtti.

NÜKLEER SİLAH KONUSUNDA KATILAR

ABD'nin İran konusundaki kırmızı çizgilerinin çok açık olduğunu belirten Leavitt, Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.

Leavitt ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların ABD ordusu tarafından temizlenmeye başlanması konusundaki soruyu da Pentagon'a yönlendirdi.