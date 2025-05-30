İsrail ordusu Lübnan’a saldırdı: En az 2 ölü

İHA

Orta Doğu’daki katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah’a ait çok sayıda askeri tesise saldırı düzenlendiği bildirildi.

İSRAİL ORDUSU: HİZBULLAH'IN ASKERİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Hedef alınan noktalar arasında Sidon bölgesindeki bir askeri altyapının da yer aldığı belirtilen açıklamada bu bölgenin daha önce de İsrail ordusu tarafından vurulduğu aktarıldı.

Lübnan’ın güneyinde bulunan ve Hizbullah’a ait roket rampalarını içeren askeri noktaların da hedef alındığı belirtilerek, "Hizbullah'ın söz konusu alt yapıyı onarmak amacıyla buralarda faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir" denildi.

Hizbullah’ın bölgedeki faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların açık bir ihlali olduğu savunularak, "IDF, İsrail’e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak ve Hizbullah'ın bölgeye yerleşme girişimlerini önlemek için faaliyetlerini sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Nebatiye el-Fevka kasabasındaki Ali el-Tahir ormanını hedef alan drone saldırısında 1 yerel belediye çalışanının hayatını kaybettiğini bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Kfarkela kasabasında açtığı ateş sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.