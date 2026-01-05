İsrail Ordusu: Lübnan'da Hamas ve Hizbullah hedeflerini vurmaya başladık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, bölgede dehşet saçmaya devam ediyor.

Süregelen gerginlik ve ateşkes ihlali iddiaları çerçevesinde İsrail, Lübnan’daki dört belde için tahliye emri verdi.

Söz konusu adımın, bölgedeki Hamas ve Hizbullah unsurlarına ait askeri mevzilerin bombalanması hazırlığı kapsamında atıldığı belirtildi.

"HAMAS VE HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURMAYA BAŞLADIK"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Lübnan'daki Hamas ve Hizbullah hedeflerini vurmaya başladık" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyon ile Nicolas Maduro ve eşini kaçırmasının ardından oluşan tepki ve tartışmaların üzerine gelmesi dikkat çekti.

EYLÜL 2023'TEN BU YANA 4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

ATEŞKES İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.