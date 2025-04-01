İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu: 3 ölü 4 yaralı

İHA

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor. Son olarak başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in desteğiyle düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen bir kişinin bulunduğu binanın vurulduğunu duyurdu.

"HAMAS MİLİTANLARINA TALİMAT VERİYORDU"

IDF açıklamasında, hedef alınan kişinin Hamas militanlarına talimat verdiği ve İsrailli sivillere yönelik büyük bir saldırının planlanmasına yardımcı olduğu iddia edildi. Bu kişinin “doğrudan ve acil bir tehdit” oluşturduğu belirtilirken, İsrail ordusu ve Şin-Bet’in "vatandaşlarını korumak adına her türlü tehdidi bertaraf etmek için operasyonlarına devam edeceği" vurgulandı.

LÜBNAN KAYNAKLARI: 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırının yoğun yerleşim alanında gerçekleşmesi büyük bir panik yaratırken, yaşanan korku dolu anlar bölgedeki siviller tarafından kaydedildi.