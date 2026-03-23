İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor..

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar, günler sonra Lübnan'a sıçradı.

Savaşa dair karşılıklı açıklamalar devam ederken bu kez de Lübnan resmi ajansından bir açıklama yapıldı.

FOSFOR BOMBALARIYLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura beldesine topçu atışları ve fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

Haberde, beldede İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, dün de Nakura'ya karadan sızma girişiminde bulunmuş, Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girmişti.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN İŞGAL MESAJI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde derin ve uzun vadeli işgal mesajı verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, dün Kuzey Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

"OPERASYON UZUN SOLUKLU VE BİZ BUNA HAZIRIZ"

Zamir, burada Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin yeni planları onaylarken Hizbullah'a karşı saldırılarının yeni başladığını ve İran'a yönelik saldırıların tamamlanmasının ardından hareketin 'tek başına ve izole kalacağını' iddia ederek, "Hizbullah’a karşı operasyon uzun soluklu ve biz buna hazırız." ifadesini kullandı.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 2 binden fazla hedefe saldırı düzenlediklerini kaydeden Zamir, 'organize bir plana göre kara ve hava saldırılarını genişletmeye hazırlandıklarını' belirtti. Zamir, 'uzun vadeli güvenlik sağlanana kadar durmayacaklarını' ve 'İsrail ordusunun ileri savunma pozisyonunu güçlendirdiğini' iddia etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerinin 5'inin Lübnan'ın güneyinde 2'sinin ise İsrail'in kuzeyinde yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 askere ek olarak bir askeri birliğin yakınına drone isabet etmesi neticesinde 1 askerin daha yaralandığı aktarıldı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bir iş kazası sonucunda ise 2 askerin hafif yaralandığı belirtilirken yaralanan tüm askerlerin hastaneye nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı Eş-Şehabiye kasabasında sabaha karşı bir binayı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.