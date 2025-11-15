İsrail ordusu Suriye'de sınır ihlallerini sürdürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mariye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, İsrail ordusuna ait askeri devriyenin Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batısındaki Maerya köyündeki tarım arazileri sınır hattından ilerlediğini ifade etti.

Mahmud, "Devriye köyün çevresine ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da doğrudan bir maddi zarar meydana gelmedi. Daha sonra çekildiler" dedi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre olayın bölge halkında paniğe sebep olduğunu aktaran Mahmud, bunun ilk saldırı olmadığını, son dönemde bölgede benzer provokasyonların tekrarlandığını ifade etti.

Mahmud, halkın bilinçli ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayarak olası ihlallere karşı yerel kurumlar ve gözetleme komiteleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

1000'DEN FAZLA HAVA, 400'ÜN ÜZERİNDE KARA SALDIRISI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.