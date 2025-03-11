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İsrail ordusu toplu izinleri yasaklıyor: 2025 savaş yılı olacak

İsrail ordusu toplu izinleri yasaklıyor: 2025 savaş yılı olacak İsrail ordusu, on yıllardır süregelen bir uygulamayı iptal etti. İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduda artık "kapanma" adı verilen dini bayramlarda toplu izin kullanımının olmayacağını duyurdu.