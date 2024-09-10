İsrail ordusu: Türk aktivist Eygi'yi öldürmüş olabiliriz Batı Şeria'da başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne dair açıklama yapan İsrail ordusu yetkilileri, Eygi'nin “İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini” itiraf etti.

AA

Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail işgaline karşı düzenlenen gösterilere katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, gösteriye müdahale eden İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü.

Eygi'nin ölümü tüm dünya çağında büyük ses getirirken İsrail cephesi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

SESSİZLİK BOZULDU

İsrail ordusu, Türk aktivist Eygi'nin ölümü sonrası sessizliğin bozdu.

Ordu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" iddia edildi.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının, Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedildi.

"TEHDİT ALTINDA HİSSETTİK"

İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin "taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini" savundu.

Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıktı.

"VURDUKTAN SONRA SEVİNÇ GÖSTERİSİ YAPTI"

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada "çevrede sükunetin hakim olduğunu" vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)