İsrail ordusundaki üst düzey isimlerden Gazze değerlendirmesi

AA

İsrail ordusundaki üst düzey yetkililerin, Gazze Şeridi'ne yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusundaki üst düzey isimlerin açıklamaları, İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesindeki haberde yer aldı.

Haberde, İsrail ordusundaki üst düzey isimlerin, yedek askerlere nasıl muamele edilmesi gerektiği konusunda farklı düşündüğü ancak hepsinin burada bir yanlışlık bulunduğunda hemfikir olduğu belirtildi.

"SAVAŞIN NEREYE GİTTİĞİNE DAİR HİÇBİR FİKRİMİZ YOK"

Haberde, İsrail ordusundaki üst düzey isimlerin "Gazze Şeridi'ndeki savaşın nereye gittiğine dair hiçbir fikrimiz yok." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

İsmi paylaşılmayan askeri yetkililerin Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıların yeniden başlatılmasının ve genişletilmesinin, bölgede tutulan İsrailli esirlerin güvenliğini tehlikeye atmadığı şeklindeki açıklamalarını eleştirdiği kaydedildi.

Haberde, "Kaynaklar, Genelkurmay Başkanı’nın açıklamalarını sert şekilde eleştiriyor. Sanki Gazze’deki operasyon rehineler için bir tehdit oluşturmuyormuş gibi davranılıyor ve İsrail ordusunun ateşkesi ihlal edip Gazze’ye girmesinin gerekçesi olarak öne sürdüğü hedef — yani tüm rehinelerin serbest bırakılması — gerçekten ulaşılabilir bir amaçmış gibi gösteriliyor." denildi.

SAVAŞI DURDURMA ÇAĞRISINA DEĞİNDİ

Ordu yönetimine eleştirilerin yer aldığı haberde, yetkililerin, "Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bir hizmetkarı ve mikrofonu gibi olduğu ve ondan başka türlü bir tutum beklenemeyeceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Öte yandan gazete, "Savaşı durdurma çağrısı yapan dilekçeleri imzalayanların görevden alınması (ordudan ihraç edilmesi), ordunun operasyonel kapasitesine ciddi zarar verecektir” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL'DE GAZZE'YE SALDIRILARI DURDURUN ÇAĞRISINDA ARTIŞ

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.

EMEKLİ ASKERLERİ "BİR AVUÇ YABANİ OT" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

İMZA KAMPANYALARINA ÖNEMLİ İSİMLERDEN DESTEK VERİLDİ

İsrail'de 10 Nisan'dan bu yana, askerlik hizmetine çağrılabilen yedek askerlerden emeklilere, gazilere ve eski Başbakan Ehud Barak gibi önde gelen eski liderlere kadar uzanan çok sayıda askeri personel, akademisyen ve güvenlik görevlisi tarafından Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve esirlerin evlerine döndürülmesini talep eden dilekçeler sunuluyor.

İmzacılar arasında eski Genelkurmay Başkanı Danny Halutz, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Nimrod Sheffer gibi isimler de yer alıyor.

Şu ana kadar hazırlanan dilekçelere imza atanların sayısının 10 bini bulduğu belirtiliyor.