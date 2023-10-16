İsrail polisi, canlı yayın yapan Al-Araby muhabirini tehdit etti Muhabirin canlı yayınını bölen İsrailli görevli, 'hakikatlerin' anlatılmasını istedi. Uyarılara aldırmayan polis, daha sonra kameranın karşısına geçerek "Gazze'yi toza çevireceğiz!" diye bağırdı.

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AA & Ensonhaber

Uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de ve İsrail'de yaşanan son dakika gelişmelerini dünyaya duyuruyor.

Bölgeden yayın yapanlar arasında Katar merkezli Al Araby televizyonu da var.

Muhabir Ahmad Darawsheh, İsrail'in Aşdod kentindeydi. Polis kendisine yaklaştığında Gazze sınırındaki gelişmeleri takip aktarıyordu.

Canlı yayını böldü

Yayın sırasında muhabire doğru giden polis, tehditler savurmaya başladı. Yaşananlar, kameraya yansıdı.

Muhabire ne hakkında konuştuğunu soran polis, "Bir dakika, canlı yayındayım." karşılığını aldı.

İsrail polisi sinirlendi: Hakikatleri anlat

Bunun üzerine polis, "Canlı yayında olman umurumda değil. Ne konuşuyorsun?" diye sordu.

"İsrail ordusunun yaptıklarını anlatıyorum." diyen muhabir, "Güzel şeyler söylesen iyi olur! Hakikatleri anlat. Anladın mı?" şeklindeki ifadelerle tehdit edildi.

"Söylediklerimizi takip ediyorlar"

Oradan uzaklaşan İsrailli görevlinin ardından konuşan Darawsheh ise şunları söyledi:

İsrail polisi söylediklerimizi takip ediyor. Bağırarak bana doğru geldi ve tehdit etti.

"Gazze'yi toza çevireceğiz toza!"

Bir süre sonra yeniden muhabirin yanına gelen söz konusu kişi, bu kez kameranın karşısına geçerek, "Gazze'yi toza çevireceğiz toza!" diye bağırdı.

İsrail gazetecileri hedef alıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 11 gazeteci hayatını kaybetti. 20'den fazla gazeteci yaralanırken, kayıp 2 basın mensubu aranıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.