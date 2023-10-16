İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 750'ye yükseldi.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın 7 Ekim'de füze saldırıları eşliğinde Gazze'den İsrail kentlerine yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatının ardından, İsrail ordusunun misillemesi ağır oldu.

Havadan, karadan ve denizden kuşatılan Gazze, sivil hedefler gözetilmeden bombalanıyor.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail saldırısının, bitişik evlerin bulunduğu bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Geçici ateşkes iddiaları yalanlandı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

İsrail Enerji Bakanı: "Ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşıyım"

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere su verilmesi kararını desteklediğini ve bunun İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına itiraz eden Katz, "Ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye malların insani amaçla ulaştırılmasına şiddetle karşıyım." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı, Hamas ve ona yardım edenlere değil öldürülen, kaçırılan İsraillilere karşı sorumlu olduklarını paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlanmıştı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıklamıştı.

İsrail, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki yerleşimleri tahliye ediyor

İsrail ordu sözcülüğü, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Olağanüstü Durum İdaresinin (NEMA), Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki bölgede yaşayan İsrailli sivillerin tahliye edeceğini duyurdu.

Lübnan sınırındaki 28 beldeden tahliye edilen İsraillilerin, devlet tarafından karşılanan turizm işletmelerine yerleştirileceği belirtildi.

NEMA Başkanı Yoram Laredo, Lübnan'la çıkacak olası çatışmada "operasyonel olarak" tahliye edilmesi gereken kişilerin sayısının en az 70 bin olduğunu bildirmişti.

Laredo, İsrail'in toplam 60 bin otel odası kapasitesine sahip olduğunu ve bunların sadece 40 bini belirlenen risk bölgesi dışında olduğu için sınıra yakın yaşayanların okullara yerleştirilebileceği bilgisini paylaşmıştı.

İsrail'den Kanal12'nin haberinde ise, çatışmalar nedeniyle toplam 60 bin İsraillinin yerlerinden olduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırı 2006'daki Temmuz Savaşı'nın ardından yoğun çatışmaya ilk defa bu kadar yaklaşıyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.

İsrail'de yaralananların sayısı 3 bin 968'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırıya geçtiği 7 Ekim'den bu yana yaralananların sayısının 3 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düne kadar hastanelere nakledilen yaralıların sayısı, 26'sı kritik, 310'u ağır, 710'u orta ve geri kalanı hafif olmak üzere 3 bin 968'e ulaştı." denildi.

Açıklamada, halen hastanelerde 89'u ağır, 181'i orta ve 81'i hafif olmak üzere 351 yaralının olduğu aktarıldı.