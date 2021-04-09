İsrail polisi çocuklarının önünde Filistinli adamı darbetti

Çocukları önünde İsrail polisi tarafından darbedilen adamı vatandaşlar dil dökerek polislerden kurtarabildi. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, Es-Sahire Kapısı’nda Filistinli bir babayı çocuklarının gözleri önünde darbetti.

Dün gece yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlanmasının üzerine büyük tepki topladı.

ÇOCUKLAR AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

İsrail polisinin Filistinliye saldırdığı anlarda küçük oğlu ve kızının ağlama krizine girdi.

Çocuklar “Baba, babamızı istiyoruz.” diye çığlıklar attı. Adamı İsrail polisinin elinde çevredeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Çocuklar "Birazdan babanızı bırakacaklar." denilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çocukları sakinleştirmeye çalışan kişi İsrail polisi ile İbranice konuşup, “Çocuklar var, ağlıyorlar, onların ağladığını görmüyor musunuz? Bu adam ne yaptı?” dedi.

Bir başka kişi de polislere yine İbranice, “O hiçbir şey yapmadı.” diyerek adamı polislerin elinden almaya uğraştı.

Polislere karşı birlik olan vatandaşlar, kimliği belirlenemeyen adamı kurtarmayı başardı. Olayla ilgili İsrail polisi tarafından açıklama yapılmadı.

İsrail polisi Kudüs'te çocuklarının gözleri önünde bir Filistinliye saldırdı VİDEO



MESCİD-İ AKSA KAPILARINDA İSRAİL ASKERLERİ NÖBET TUTUYOR

İsrail polisleri, 1967’deki Doğu Kudüs işgalinden bu yana Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı Eski Şehir bölgesinin kapılarında nöbet tutuyor.

Çoğu zaman bölgedeki Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesi engellenerek bölgede tansiyonu yükselten askerlerin, Yahudi kafilelere Mescid-i Aksa’ya yapılan baskınlarda eşlik ettiği görülüyor.

Filistinli çocuklar ve vatandaşlar herhangi bir sebep belirtilmeksizin üst aramasına tabi tutulabiliyor.