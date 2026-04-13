İsrail polisi: Sara Netanyahu soruşturması kapatılsın

İsrail’de yolsuzluk davalarıyla gündemde olan Benjamin Netanyahu ailesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis, Sara Netanyahu hakkında açılan dosyanın, şüphelinin ifadesi alınmadan kapatılmasını önerdi.

Şubat 2025’te başlatılan soruşturma, Sara Netanyahu’nun, eşinin “1000” dosyası olarak bilinen yolsuzluk davasındaki kilit tanığa baskı yaptığı iddialarına dayanıyordu. İddialar, eski bir başbakanlık çalışanına ait mesajlaşmalara dayandırıldı.

DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Soruşturma sürecinde, kritik bir telefonun bulunamaması ve dijital verilere ulaşılamaması nedeniyle delil zincirinin kurulamadığı belirtildi. Polis kaynakları, ilgili cihazın ortadan kaldırılmış ya da değiştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

İFADE ALINMADAN KAPATMA TAVSİYESİ

Polis birimleri, mevcut bulguların “makul suç şüphesi” oluşturmadığı sonucuna vararak Sara Netanyahu’nun ifadesi dahi alınmadan dosyanın kapatılmasını savcılığa önerdi.

Polisin hazırladığı değerlendirme raporu, nihai karar için savcılığa iletildi. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, savcılığın incelemesinin ardından netlik kazanacak.

NETANYAHU AİLESİNİN YOLSUZLUK DAVALARI

Benjamin Netanyahu halihazırda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Söz konusu süreç, İsrail siyasetinde uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Sürece ilişkin gelişmeler, daha önce de uluslararası düzeyde dikkat çekmiş; ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Netanyahu için af çağrısında bulunan bir mektup göndermişti.

Savcılığın vereceği karar, Sara Netanyahu hakkındaki dosyanın akıbetini belirleyecek. Sürecin, İsrail iç siyasetinde yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.