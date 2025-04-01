İsrail, Refah kentinde bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi

AA & Ensonhaber

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti çevresinde yaşayan Filistinlilere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

"SIĞINMA MERKEZLERİNE GİDİN"

Adraee, Refah kentinin doğu ve batı bölgeleri, En-Nasr ve Eş-Şevke beldeleri ile Es-Selam, El-Menara ve Kayzan en-Neccar mahallelerinde yaşayan Filistinliler için acil bir uyarı yaparak, bu kişilerin hızlı bir şekilde Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesindeki sığınma merkezlerine yönelmelerini istedi.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ İŞGALİNİ GENİŞLETTİ

İsrail ordusu, 29 Mart’ta Gazze’nin güneyindeki kara işgalini genişletmeye başlamıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve 19 Ocak 2025’te ateşkese varılan süreç boyunca, Gazze’deki 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90’ı, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilerek zorunlu göç etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılara yeniden başladı.