İsrail, Refah'ı buradan vurmaya hazırlanıyor! Nasır Hastanesi'ni üs yapacaklar İsrail ordusu, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ni basarak, hasta ve yaralıları tedavi eden son merkezlerden birine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hastaneyi İsrail askerlerinin karargaha dönüştürdüğü ve Refah'a yapılacak saldırılarda üs olarak kullanacağı belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları bölgede geri dönüşü olmayan bir yıkıma neden oldu.

Abluka altındaki Gazze'ye saldırılar sebebiyle çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum sivillerin can kaybıher geçen gün artıyor.

İsrail ordusu şimdi de Filistinlilerin sığındığı Refah'a kapsamlı bir harekat hazırlığında..

Refah'a saldırı hazırlığı: Nasır Hastanesi'ni askeri üsse dönüştürecekler

Son olarak 25 gündür kuşatma altında tuttuğu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi’ni basan İsrail ordusu, bölgedeki 2 ambulansı kullanılamaz hale getirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun, Nasır Hastanesi'ni "kışlaya çevirmeye" çalıştığı kaydedilmişti.



Hastaneye askeri tahkimatın yapıldığı ifade edilirken, Refah'a yapılacak olası operasyonun, İsrail ordusu tarafından bu noktadan yönetileceği öngörülüyor.

İsrail ordusu Filistinlileri silah zoruyla Refah'a sürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği bildirilirken, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ile yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları tahrip ettiği belirtilmişti.

İsrail askerlerinin, hastaneden ayrılamayan yerinden edilmiş Filistinlileri ve sağlık ekiplerinin ailelerini, bombalama ve tehditlerle hastaneden zorla çıkarmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastane yönetiminden yoğun bakımdakiler, solunum cihazına bağlı hastalar ve kuvözdeki bebekler dahil olmak üzere tüm hastaları tek bir binaya toplamasını talep ettiği söylendi.

İsrail, dün silah zoruyla hastaneye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi zorla tahliye ederek Refah'a gitmeye zorlamış, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi de alıkoymuştu. Hastanede bulunanlar, İsrail ordusuna ait bir askeri buldozerin dün hastaneden çıkanları engellediğini, geri dönmek zorunda kalan kişilerin hastanede kuşatma altında kaldığını ifade etmişti.

Hastanede ağır yaralılar ve bebekler var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, önceki bir açıklamasında Nasır Hastanesi'nde yaşanan trajik durumu paylaşmıştı. Hastanede 1500'e yakın yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık çalışanı ve aileleriyle birlikte 299 kişinin barındığını bildirmişti. Kudra, hastanenin içinde bulunan 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 hasta, küvezlerdeki 3 bebek ve diyaliz gereksinimi olan 35 hasta olduğunu vurgulamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesi'ndeki durumdan derin endişe duyduğunu ifade etmişti. Son dört gün içinde hastaneye erişmek isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğini belirten Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişiminin kesilmesine de dikkat çekmişti.

Netanyahu'nun amacı Refah'a girmek

İsrail kuvvetlerinin yoğunlaşması ve "binanın kışlaya dönüştüğü" şeklindeki açıklamalar, Refah kentinin potansiyel bir kara saldırısının merkezi olabileceği yorumlarına yol açtı. Bu kent, 1,3 milyon kişinin son sığınağı olarak görülüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentine ilerleme konusunda kararlı olduğunu belirterek, itidal çağrılarına karşı çıkmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.