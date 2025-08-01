İsrail saldırılarında kafasına mermi saplanan Filistinli kız çocuğu, hayata tutundu

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor...

Bölgedeki sivil halk, zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

SALDIRILAR SON BULMUYOR

Açlıktan ölen insanların sayısı gün geçtikçe artarken İsrail, bölgeye yardım girişini engelliyor.

Birçok sorunla baş etmeye çalışan halk, İsrail tarafından sürdürülen saldırılarda da kayıplar vermeye devam ediyor.

MERMİLER BU KEZ KÜÇÜK BİR KIZA İSABET ETTİ

İşgal güçlerinin saldırılarının hedefi, bu kez küçük bir kız oldu.

İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısı sırasında ateşlenen bir mermi, Lana el-Basous adlı Filistinli küçük kızın kafasına isabet etti.

KÜÇÜK KIZIN DURUMUNUN STABİL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Dün yaşandığı belirtilen olayda kafasına sağlanan merminin çıplak gözle görüldüğü Lana el-Basous tedavi için hastaneye kaldırılırken küçük kızın durumunun stabil olduğu açıklandı.

CAN KAYBI 60 BİN 332'YE ÇIKTI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bin 332'ye, yaralananları sayısının ise 147 bin 643'e yükseldiği aktarılmıştı.