İsrail saldırısında Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti

AA

Sıcak dakikalar...

İsrail medyası, İsrail'in İran'a saldırı başlattığını bildirdi..

Orta Doğu gittikçe ısınırken, saldırıya ilişkin de peş peşe yeni detaylar geliyor.

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatta olduğu ve şu an "savaş odası"nda olduğunu duyurdu.

Ancak Fars Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI VE GENELKURMAYA ATAMALAR

İsrail saldırısında yaşanan ölümlerin üzerine Ahmed Vahidi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı. Vahidi, eski içişleri bakanı ve eski devrim muhafızları komutanıydı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kararnamesiyle Emir Habibullah Seyyari, İran Genelkurmay Başkanlığı'na geçici komutan olarak atandı.

İSRAİL VE İRAN'DA OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını ve uzun menzilli füze yeteneklerini vurmak için operasyon başlattı.

İsrail ordu radyosu, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. İran da İsrail saldırıları sonrasında ülke çapında olağanüstü hal ilan etti.

İsrail hava sahasını kapattı, tüm uçuşları başka ülkelere yönlendirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri, üst düzey İran Devrim Muhafızları komutanlarının yaşadığı Tahran mahallesine baskın düzenledi. İsrail ordusu İran'daki onlarca askeri tesisi hedef aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a yönelik askeri operasyonun birkaç gün sürmesinin beklendiğini, operasyon sona erdikten sonra 'nükleer tehdit' kalmayacağını söyledi.