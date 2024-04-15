İsrail saldırısında yaralandı! Hamas lideri Heniyye'nin torunu hayatını kaybetti Melek Heniyye, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmail Heniyye, "Çocuklarım Gazze'yi terk etmedi" dedi.

AA

İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesine saldırı düzenledi.

Saldırı, Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirildi ve can kayıplarına neden oldu. Saldırıda yaralanan Heniyye'nin torunu Melek Heniyye de hayatını kaybetti.

Küçük Melek, bayramlaşmaya giden ailesiyle aynı araçta bulunuyordu. İsrail'in araca düzenlediği saldırıda yaralandı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Doktorların tüm çabalarına rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle kurtarılamadı.

Heniyye Ailesi'nin aracına saldırı

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Çocukları Gazze'yi terk etmedi

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

İsrail basınına göre "Heniyye'nin oğullarına suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının iş birliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)